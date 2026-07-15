La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville La Micro-Folie de la CAB Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville

La Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Projection DANSE AVEC LA VILLE

Ce film raconte le travail artistique, social et engagé de la compagnie Retouramont, compagnie de Danse Verticale, au travers des actions culturelles qu’elle a menées au sein du quartier Fabien de la ville de Bonneuil-sur Marne, en pleine rénovation urbaine. Fabrice Guillot, directeur et chorégraphe de la compagnie, propose aux habitants de s’affranchir des limites de la ville à travers des ateliers participatifs et des représentations qui les mêlent aux danseurs professionnels. Ici, l’acte artistique partagé transporte et transforme les regards, crée du lien et offre la possibilité de reprendre la main sur une architecture pesante. Il participe à l’effraction des possibles dont nous avons tant besoin dans notre rapport pathologique à la ville/banlieue.

DOC de Géraud Pineau produit et réalisé par la Cie Retouramont

Entrée libre

Réservation auprès de .

La Micro-Folie de la CAB 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 micro-folie@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville

This collection will enable the public to (re)discover Notre-Dame de Paris through a diverse selection of content.

L’événement La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville Bergerac a été mis à jour le 2026-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides