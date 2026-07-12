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Matinée activité manuelle Pandacraft | La Colline au Livre Bergerac

mercredi 19 août 2026 · Bergerac

Matinée activité manuelle Pandacraft | La Colline au Livre Bergerac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Louis de la Bardonnie
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

Matinée activité manuelle Pandacraft | La Colline au Livre

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 11:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

C’est l’été ! Place au soleil, à la baignade, aux vacances, à la lecture et aux jeux !

La matinée sera consacrée à une activité manuelle Pandacraft. Nous vous proposons 2 sessions, une de 10h à 11h et une de 11h à 12h.

Pour les enfants de 4 à 8 ans, gratuit. Sur inscription à la librairie ou par téléphone au 05 53 57 90 97.   .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97 

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English : Matinée activité manuelle Pandacraft | La Colline au Livre

L’événement Matinée activité manuelle Pandacraft | La Colline au Livre Bergerac a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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