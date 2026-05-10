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Stage croquis nature Parc Jean Jaures Bergerac

Stage croquis nature Parc Jean Jaures Bergerac

Stage croquis nature Parc Jean Jaures Bergerac mercredi 12 août 2026.

Lieu : Parc Jean Jaures

Adresse : 3 Rue Docteur Gaston Simounet

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Stage croquis nature

Parc Jean Jaures 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Croquer le végétal, l’eau et ses reflets, appréhender la couleur, les ombres et les lumières avec des aquarelles ou crayons aquarellables; il ne s’agit pas de reproduire mais de s’inspirer de la nature!

Réservation obligatoire.   .

Parc Jean Jaures 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46  galeriegarance@gmail.com

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English : Stage croquis nature

L’événement Stage croquis nature Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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