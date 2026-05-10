Stage croquis nature Parc Jean Jaures Bergerac
Stage croquis nature Parc Jean Jaures Bergerac mercredi 12 août 2026.
Bergerac
Stage croquis nature
Parc Jean Jaures 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Croquer le végétal, l’eau et ses reflets, appréhender la couleur, les ombres et les lumières avec des aquarelles ou crayons aquarellables; il ne s’agit pas de reproduire mais de s’inspirer de la nature!
Réservation obligatoire. .
Parc Jean Jaures 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
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English : Stage croquis nature
L’événement Stage croquis nature Bergerac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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