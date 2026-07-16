Atelier « Crée ton CV », ERIP du Bergeracois, Bergerac
mercredi 12 août 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac
Informations pratiques
Atelier « Crée ton CV » Mercredi 12 août, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
L’atelier « Crée ton CV » permet d’outiller les participants en leur donnant les règles de construction d’un CV. Il s’agit de/d’ :
- leur apprendre à dissocier et contextualiser savoirs, savoir-faire et savoir-être ;
- leur donner les ressources nécessaires ;
- permettre à chacun de comprendre l’objectif d’un CV ;
- être en mesure de cibler au mieux “le destinataire“ ;
- être en capacité de répondre à tous types d’offres (emploi, formation ou stage).
ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92751 »}]
Faire son CV
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