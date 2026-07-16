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Atelier « Crée ton CV », ERIP du Bergeracois, Bergerac

mercredi 12 août 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac

Atelier « Crée ton CV », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
ERIP du Bergeracois
Adresse
16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne

Atelier « Crée ton CV » Mercredi 12 août, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00

L’atelier « Crée ton CV » permet d’outiller les participants en leur donnant les règles de construction d’un CV. Il s’agit de/d’ :

  • leur apprendre à dissocier et contextualiser savoirs, savoir-faire et savoir-être ;
  • leur donner les ressources nécessaires ;
  • permettre à chacun de comprendre l’objectif d’un CV ;
  • être en mesure de cibler au mieux “le destinataire“ ;
  • être en capacité de répondre à tous types d’offres (emploi, formation ou stage).

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Faire son CV

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