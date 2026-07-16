Atelier « Crée ton CV », ERIP du Bergeracois, Bergerac

Informations pratiques

Atelier « Crée ton CV » Mercredi 12 août, 09h00 ERIP du Bergeracois Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T09:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:30:00+02:00

L’atelier « Crée ton CV » permet d’outiller les participants en leur donnant les règles de construction d’un CV. Il s’agit de/d’ :

leur apprendre à dissocier et contextualiser savoirs, savoir-faire et savoir-être ;

leur donner les ressources nécessaires ;

permettre à chacun de comprendre l’objectif d’un CV ;

être en mesure de cibler au mieux “le destinataire“ ;

être en capacité de répondre à tous types d’offres (emploi, formation ou stage).

ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92751 »}]

Faire son CV