Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac

Bergerac

Les Estivales | Les Tablées du Terroir

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Elles sont de retour cet été, les incontournables tablées du Terroir vont enchanter vos papilles… et vos oreilles !

Venez déguster des mets régionaux tout en profitant d’un concert sur le port, dans un cadre qui sent bon l’été !

Programmation musicale à venir .

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales | Les Tablées du Terroir

L’événement Les Estivales | Les Tablées du Terroir Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides