Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac
Les Estivales | Les Tablées du Terroir Quai Salvette Bergerac lundi 10 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Les Tablées du Terroir
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Elles sont de retour cet été, les incontournables tablées du Terroir vont enchanter vos papilles… et vos oreilles !
Venez déguster des mets régionaux tout en profitant d’un concert sur le port, dans un cadre qui sent bon l’été !
Programmation musicale à venir .
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Les Tablées du Terroir
L’événement Les Estivales | Les Tablées du Terroir Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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