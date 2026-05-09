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Camp d’été impro Compagnie Vata Bergerac

Camp d’été impro Compagnie Vata Bergerac

Camp d’été impro Compagnie Vata Bergerac lundi 10 août 2026.

Lieu : Compagnie Vata

Adresse : 5 Rue Beaumarchais

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif : 250 250 250 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Camp d’été impro

Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac Dordogne

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-10

Venez faire du théâtre pendant vos vacances au Camp d’Été Impro !

Au programme

Théâtre d’improvisation
Jeux collectifs
Balades
Et plein de surprises !

Repas compris hébergement sous toile de tente

Un moment convivial, créatif et amusant à partager ensemble.

Sur réservation.   .

Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 23 61 18 

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English : Camp d’été impro

L’événement Camp d’été impro Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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