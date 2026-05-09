Camp d’été impro Compagnie Vata Bergerac
Camp d’été impro Compagnie Vata Bergerac lundi 10 août 2026.
Bergerac
Camp d’été impro
Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac Dordogne
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-10
Venez faire du théâtre pendant vos vacances au Camp d’Été Impro !
Au programme
Théâtre d’improvisation
Jeux collectifs
Balades
Et plein de surprises !
Repas compris hébergement sous toile de tente
Un moment convivial, créatif et amusant à partager ensemble.
Sur réservation. .
Compagnie Vata 5 Rue Beaumarchais Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 23 61 18
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English : Camp d’été impro
L’événement Camp d’été impro Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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