AGENDA · Bergerac
Concert à Bergerac : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame de Bergerac Bergerac
dimanche 9 août 2026 · Eglise Notre-Dame de Bergerac · Bergerac
Informations pratiques
Concert à Bergerac : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame de Bergerac Bergerac Dimanche 9 août, 20h00
Concert classique unique à Bergerac le 9 août ! L’Ensemble Musicâme France joue Vivaldi, Mozart, Ravel et Piazzolla. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-09T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-09T21:15:00.000+02:00
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Eglise Notre-Dame de Bergerac 4 rue des Faures 24100 Bergerac Bergerac
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