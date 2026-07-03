Informations pratiques

Concert à Bergerac : Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Eglise Notre-Dame de Bergerac Bergerac Dimanche 9 août, 20h00

Concert classique unique à Bergerac le 9 août ! L’Ensemble Musicâme France joue Vivaldi, Mozart, Ravel et Piazzolla. Réservez vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-09T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T21:15:00.000+02:00

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Eglise Notre-Dame de Bergerac 4 rue des Faures 24100 Bergerac Bergerac



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