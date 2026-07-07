La Micro-Folie des 3 Monts revient à Montendre Montendre
mercredi 15 juillet 2026 · Montendre
Informations pratiques
Montendre
La Micro-Folie des 3 Monts revient à Montendre
Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-07-15
Offre culturelle imaginée par La Villette et proposée par Montendre, Montlieu la Garde, Montguyon et Saint Aigulin.
Espace de convivialité gratuit et ouvert à tous, réunissant un musée numérique et un espace de réalité virtuelle.
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Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
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English :
A cultural program conceived by La Villette and presented by Montendre, Montlieu-la-Garde, Montguyon, and Saint-Aigulin.
A free, welcoming space open to everyone, combining a digital museum and a virtual reality area.
L’événement La Micro-Folie des 3 Monts revient à Montendre Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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