Informations pratiques

Montendre

La Micro-Folie des 3 Monts revient à Montendre

Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-07-15

Offre culturelle imaginée par La Villette et proposée par Montendre, Montlieu la Garde, Montguyon et Saint Aigulin.

Espace de convivialité gratuit et ouvert à tous, réunissant un musée numérique et un espace de réalité virtuelle.

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Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

A cultural program conceived by La Villette and presented by Montendre, Montlieu-la-Garde, Montguyon, and Saint-Aigulin.

A free, welcoming space open to everyone, combining a digital museum and a virtual reality area.

L’événement La Micro-Folie des 3 Monts revient à Montendre Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge