Les Marchés Nocturnes de Montendre marché halles de montendre Montendre

Les Marchés Nocturnes de Montendre

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Huit marchés nocturnes se tiendront les mardis soirs entre 18h et 23 h autour des halles de Montendre. Une programmation culturelle participative est en cours de finalisation, avec un concert gratuit par marché nocturne.

Halles de montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Night markets in Montendre

Eight night markets will be held on Tuesday evenings between 6 p.m. and 11 p.m. around the market halls of Montendre. A participatory cultural program is being finalized, with a free concert at each night market.

