Caunettes-en-Val

LA MIELLERIE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE

Caunettes-en-Val Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Apiculteur dans les Corbières depuis 24 ans. Ensemble, découvrons les secrets des abeilles avec la ruche vivante et les étapes de production des miels avec le travail au rucher et à la miellerie.

Sur place vous trouverez ses produits de la ruche miels, pollens, propolis, gelée, pain d’épices…

REPAS À CAUNETTES

Copain cochon, paysans traiteurs Ferme familiale agroécologique à Salza propose un cochon entier au four en cuisson lente accompagné de pommes de terre en persillade 15€ l’assiette. (réservation conseillée)

Fermes amies du Val de Dagne

FERME DE CARRUS, vente de fromages de chèvres.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, Vins blanc, rosé et rouges élaborés en Agriculture Biologique, par un vigneron artisan (respect de l’environnement et éthique sociale).

ATELIER LAINE, Charlotte, gardienne d’un petit troupeau de brebis dans le Val de Dagne, propose démonstrations libres des étapes de transformation de la laine à partir de la toison brut jusqu’aux pelotes de laine. Accès libre tout au long de la journée.

L’OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, dégustation et vente d’huile d’olive mono-variétales et assemblages, Olivière, Picholine, Bouteillan… Olives Lucques et pâtes d’olives noires.

VIN MAYRONNES Vins blanc, rosé et rouges issus de vignes cultivées en agriculture biologique

Invités d’autres terroirs audois

Weiser REYNER Producteur de fruits glaces artisanales , Soulatge, dégustation et vente de glaces artisanales chez Micias et Alban.

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Caunettes-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 6 42 32 90 18 lamielleriedalban@gmail.com

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English :

Beekeeper in the Corbières for 24 years. Together, let’s discover the secrets of bees with the living hive and the stages of honey production with work in the apiary and honey house.

On site, you’ll find his hive products: honeys, pollens, propolis, jellies, gingerbread…

MEAL AT CAUNETTES

Copain cochon, paysans traiteurs Agroecological family farm in Salza offers a slow-cooked whole pig with parsley potatoes: 15? a plate (reservation recommended)

Friendly farms in Val de Dagne

FERME DE CARRUS, goat cheese sales.

CLOS MADOURNEILLE, Mayronnes, White, rosé and red wines produced organically by an artisan winemaker (respect for the environment and social ethics).

ATELIER LAINE, Charlotte, shepherd of a small flock of ewes in the Val de Dagne, offers free demonstrations of the stages in the transformation of wool from raw fleece to balls of wool. Free access throughout the day.

L?OLIVERAIE DE LAS COUILLADOS, Caunettes en val, tasting and sale of single-varietal and blended olive oils, Olivière, Picholine, Bouteillan… Lucques olives and black olive pastes.

MAYRONNES WINE White, rosé and red wines from organically grown vines

Guests from other Audois terroirs

Weiser REYNER Producteur de fruits glaces artisanales , Soulatge, tasting and sale of artisanal ice creams at Micias et Alban.

L’événement LA MIELLERIE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Caunettes-en-Val a été mis à jour le 2026-05-26 par