Caunettes-en-Val

LESPINESSENCE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE

Caunettes-en-Val Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Micias SAILLARD, paysan herboriste à Caunettes en Val depuis 2008, cultive, cueille, distille et transforme lui-même l’ensemble d’une gamme de plantes aromatiques et médicinales, choisies pour leurs vertus. Elles permettent de créer, huiles essentielles, hydrolats, sirops, sels aromatiques et divers cosmétiques naturels.

Lors de cette journée, venez découvrir les secrets de la distillation des plantes, leurs vertus et leurs transformations, en visitant l’atelier et en assistant à une distillation.

Vente sur place d’huiles essentielles, hydrolats, baumes et cosmétiques naturels, sirops de plantes, sel aux herbes, ail des ours…

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Caunettes-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 6 71 64 89 13 lespinessence@orange.fr

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English :

Micias SAILLARD, a farmer-herbalist in Caunettes en Val since 2008, grows, harvests, distills and processes a whole range of aromatic and medicinal plants, chosen for their virtues. They are used to create essential oils, hydrolats, syrups, aromatic salts and various natural cosmetics.

Come and discover the secrets of plant distillation, their virtues and transformations, by visiting the workshop and attending a distillation session.

On-site sales of essential oils, hydrolats, balms and natural cosmetics, herbal syrups, herbal salt, wild garlic…

L’événement LESPINESSENCE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE Caunettes-en-Val a été mis à jour le 2026-05-26 par