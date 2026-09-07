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AGENDA · Vert-le-Petit

La Miellerie de Misery vous accueille pour vous faire découvrir sa passion et le monde fascinant des abeilles., danielle Somson/ La miellerie de misery, Vert-le-Petit

samedi 3 octobre 2026 · danielle Somson/ La miellerie de misery · Vert-le-Petit

La Miellerie de Misery vous accueille pour vous faire découvrir sa passion et le monde fascinant des abeilles., danielle Somson/ La miellerie de misery, Vert-le-Petit

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
danielle Somson/ La miellerie de misery
Adresse
vert le petit
Ville
91710 Vert-le-Petit
Département
Essonne

La Miellerie de Misery vous accueille pour vous faire découvrir sa passion et le monde fascinant des abeilles. 3 et 4 octobre danielle Somson/ La miellerie de misery Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Vous voulez tout savoir sur les abeilles et leur organisation fascinante ?
Rendez-vous les 2,3 et 4 octobre où nous serons présents sur le salon des Métiers, du Terroir et de l’artisanat, qui aura lieu à Ballancourt-sur-Essonne dans l’espace Daniel Salvi. Entrée gratuite au salon.

Du 5 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine Bleue, nous recevons des groupes de séniors de la commune de Vert-le-Petit. Inscription auprés de la mairie.
Au menu, dégustation de nos différents miels et nos autres produits de la ruche.

Au plaisir de vous voir….BZZZZ

danielle Somson/ La miellerie de misery vert le petit Vert-le-Petit 91710 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « didier.somson@orange.fr »}]
Vous pourrez voir in situ les ruches et le matériel utilisé pour la récolte, l’extraction et le conditionnement du miel. Dégustation des produits de la ruche. Présence également sur le salon MTA Miel produits de la ruche

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