La Mingotoise marche, trail et repas Salle des fêtes Mingot
La Mingotoise marche, trail et repas Salle des fêtes Mingot vendredi 1 mai 2026.
Mingot
La Mingotoise marche, trail et repas
Salle des fêtes MINGOT Mingot Hautes-Pyrénées
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le comité des fêtes de Mingot a le plaisir de convier les amateurs de marche ou de course à pied à participer à La Mingotoise.
Cette manifestation ouverte à tous propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux de pratique, en marche ou en trail, au cœur de notre belle campagne
Parcours de 15 km (+400 m de dénivelé)
Départ marche 8h45
Départ course 9h45
Parcours de 9 km (+200 m de dénivelé)
Départ marche 9h30
Départ course 10h15
Parcours de 5 km (+100 m de dénivelé)
Départ marche 10h15
Départ course 10h45
Marche enfants départ à 11h30
Informations pratiques
Départs et inscriptions à partir de 8h15 à la salle des fêtes de Mingot
Ravitaillement gourmand sur les parcours et à l’arrivée
Cadeaux pour les participants
Un repas convivial sera servi à l’issue des épreuves, composé d’une entrée, haricots et grillades, dessert et café.
La Mingotoise est l’occasion idéale de partager un moment de sport, de nature et de convivialité en famille ou entre amis, dans un esprit accessible et chaleureux.
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Salle des fêtes MINGOT Mingot 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 85 73 59 14 mingot65@wanadoo.fr
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English :
The Mingot Festival Committee is pleased to invite all walkers and runners to take part in La Mingotoise.
The event is open to all, and offers a range of walking and trail routes in the heart of our beautiful countryside:
15 km course (+400 m ascent)
Walking start: 8:45 a.m
Race start: 9:45 a.m
9 km course (+200 m ascent)
Walking start: 9:30 am
Race start: 10:15 a.m
5 km course (+100 m ascent)
Walking start: 10:15 am
Race start: 10:45 a.m
Children’s walk: start at 11:30 a.m
Practical information
Start and registration: from 8:15 am at the Mingot village hall
Gourmet refreshments along the route and at the finish line
Gifts for participants
A convivial meal will be served at the end of the event, comprising a starter, beans and grilled meats, dessert and coffee.
La Mingotoise is the ideal opportunity to share a moment of sport, nature and conviviality with family and friends, in a warm and accessible spirit.
L’événement La Mingotoise marche, trail et repas Mingot a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65