Mingot

La Mingotoise marche, trail et repas

Salle des fêtes MINGOT Mingot Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le comité des fêtes de Mingot a le plaisir de convier les amateurs de marche ou de course à pied à participer à La Mingotoise.

Cette manifestation ouverte à tous propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux de pratique, en marche ou en trail, au cœur de notre belle campagne

Parcours de 15 km (+400 m de dénivelé)

Départ marche 8h45

Départ course 9h45

Parcours de 9 km (+200 m de dénivelé)

Départ marche 9h30

Départ course 10h15

Parcours de 5 km (+100 m de dénivelé)

Départ marche 10h15

Départ course 10h45

Marche enfants départ à 11h30

Informations pratiques

Départs et inscriptions à partir de 8h15 à la salle des fêtes de Mingot

Ravitaillement gourmand sur les parcours et à l’arrivée

Cadeaux pour les participants

Un repas convivial sera servi à l’issue des épreuves, composé d’une entrée, haricots et grillades, dessert et café.

La Mingotoise est l’occasion idéale de partager un moment de sport, de nature et de convivialité en famille ou entre amis, dans un esprit accessible et chaleureux.

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Salle des fêtes MINGOT Mingot 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 85 73 59 14 mingot65@wanadoo.fr

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English :

The Mingot Festival Committee is pleased to invite all walkers and runners to take part in La Mingotoise.

The event is open to all, and offers a range of walking and trail routes in the heart of our beautiful countryside:

15 km course (+400 m ascent)

Walking start: 8:45 a.m

Race start: 9:45 a.m

9 km course (+200 m ascent)

Walking start: 9:30 am

Race start: 10:15 a.m

5 km course (+100 m ascent)

Walking start: 10:15 am

Race start: 10:45 a.m

Children’s walk: start at 11:30 a.m

Practical information

Start and registration: from 8:15 am at the Mingot village hall

Gourmet refreshments along the route and at the finish line

Gifts for participants

A convivial meal will be served at the end of the event, comprising a starter, beans and grilled meats, dessert and coffee.

La Mingotoise is the ideal opportunity to share a moment of sport, nature and conviviality with family and friends, in a warm and accessible spirit.

L’événement La Mingotoise marche, trail et repas Mingot a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65