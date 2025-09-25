La MJC de Gourdon Fait son Show Payrignac
La MJC de Gourdon Fait son Show Payrignac samedi 30 mai 2026.
La MJC de Gourdon Fait son Show
Salle des fêtes de Payrignac Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La fin de la saison approche, la MJC propose à un large public de découvrir le « travail » de nos adhérents à travers des expos (dessin/peinture, poterie…), des démonstrations fitness, zumba, danses, des jeux avec la ludothèque et le centre de loisirs
La fin de la saison approche, la MJC propose à un large public de découvrir le « travail » de nos adhérents à travers des expos (dessin/peinture, poterie…), des démonstrations fitness, zumba, danses, des jeux avec la ludothèque et le centre de loisirs.
Ce show sera précédé de l’assemblée générale. .
Salle des fêtes de Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65 contact@mjcgourdon.fr
English :
As the end of the season approaches, the MJC invites a wide audience to discover the « work » of our members through exhibitions (drawing/painting, pottery, etc.), fitness, zumba and dance demonstrations, games with the toy library and the leisure center, etc
German :
Das Ende der Saison rückt näher, das MJC bietet einem breiten Publikum die Möglichkeit, die « Arbeit » unserer Mitglieder zu entdecken, und zwar durch Ausstellungen (Zeichnen/Malen, Töpfern…), Fitness-, Zumba- und Tanzvorführungen, Spiele mit der Ludothek und dem Freizeitzentrum
Italiano :
Con l’avvicinarsi della fine della stagione, il MJC offre a un vasto pubblico la possibilità di scoprire il « lavoro » dei nostri membri attraverso mostre (disegno/pittura, ceramica, ecc.), dimostrazioni di fitness, zumba e danza, giochi con la ludoteca e il centro ricreativo, ecc
Espanol :
Al acercarse el final de la temporada, el MJC ofrece a un amplio público la posibilidad de descubrir el « trabajo » de nuestros socios a través de exposiciones (dibujo/pintura, cerámica, etc.), demostraciones de fitness, zumba y danza, juegos con la ludoteca y el centro de ocio, etc
L’événement La MJC de Gourdon Fait son Show Payrignac a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Gourdon