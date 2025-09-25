La MJC de Gourdon Fait son Show Payrignac

La MJC de Gourdon Fait son Show

La fin de la saison approche, la MJC propose à un large public de découvrir le « travail » de nos adhérents à travers des expos (dessin/peinture, poterie…), des démonstrations fitness, zumba, danses, des jeux avec la ludothèque et le centre de loisirs

Ce show sera précédé de l’assemblée générale. .

English :

As the end of the season approaches, the MJC invites a wide audience to discover the « work » of our members through exhibitions (drawing/painting, pottery, etc.), fitness, zumba and dance demonstrations, games with the toy library and the leisure center, etc

German :

Das Ende der Saison rückt näher, das MJC bietet einem breiten Publikum die Möglichkeit, die « Arbeit » unserer Mitglieder zu entdecken, und zwar durch Ausstellungen (Zeichnen/Malen, Töpfern…), Fitness-, Zumba- und Tanzvorführungen, Spiele mit der Ludothek und dem Freizeitzentrum

Italiano :

Con l’avvicinarsi della fine della stagione, il MJC offre a un vasto pubblico la possibilità di scoprire il « lavoro » dei nostri membri attraverso mostre (disegno/pittura, ceramica, ecc.), dimostrazioni di fitness, zumba e danza, giochi con la ludoteca e il centro ricreativo, ecc

Espanol :

Al acercarse el final de la temporada, el MJC ofrece a un amplio público la posibilidad de descubrir el « trabajo » de nuestros socios a través de exposiciones (dibujo/pintura, cerámica, etc.), demostraciones de fitness, zumba y danza, juegos con la ludoteca y el centro de ocio, etc

