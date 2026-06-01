Moislains

La Moislaisnoise Nature

Moislains Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.

3 parcours 6 10 15 km

Ravitaillement sucré et salé

> Inscription sur place à partir de 8h30

> Départ à 9h

> Tombola

> Restauration sur réservation (15 €)

Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.

3 parcours 6 10 15 km

Ravitaillement sucré et salé

> Inscription sur place à partir de 8h30

> Départ à 9h

> Tombola

> Restauration sur réservation (15 €) .

Moislains 80760 Somme Hauts-de-France +33 6 23 51 12 87

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English :

Gourmet walk organized by the hunting club.

3 routes: 6 10 15 km

Sweet and savoury refreshments

> On-site registration from 8:30 am

> Start at 9am

> Tombola

> Catering on reservation (15 ?)

L’événement La Moislaisnoise Nature Moislains a été mis à jour le 2026-06-08 par OT HAUTE SOMME PERONNE