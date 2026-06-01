La Moislaisnoise Nature Moislains
La Moislaisnoise Nature Moislains dimanche 14 juin 2026.
Moislains
La Moislaisnoise Nature
Moislains Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.
3 parcours 6 10 15 km
Ravitaillement sucré et salé
> Inscription sur place à partir de 8h30
> Départ à 9h
> Tombola
> Restauration sur réservation (15 €)
Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.
3 parcours 6 10 15 km
Ravitaillement sucré et salé
> Inscription sur place à partir de 8h30
> Départ à 9h
> Tombola
> Restauration sur réservation (15 €) .
Moislains 80760 Somme Hauts-de-France +33 6 23 51 12 87
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English :
Gourmet walk organized by the hunting club.
3 routes: 6 10 15 km
Sweet and savoury refreshments
> On-site registration from 8:30 am
> Start at 9am
> Tombola
> Catering on reservation (15 ?)
L’événement La Moislaisnoise Nature Moislains a été mis à jour le 2026-06-08 par OT HAUTE SOMME PERONNE