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La Moislaisnoise Nature Moislains

La Moislaisnoise Nature Moislains dimanche 14 juin 2026.

Ville : 80760 Moislains

Département : Somme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Moislains

La Moislaisnoise Nature

Moislains Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.

3 parcours 6 10 15 km
Ravitaillement sucré et salé

> Inscription sur place à partir de 8h30
> Départ à 9h
> Tombola
> Restauration sur réservation (15 €)
Randonnée gourmande organisée par la société de chasse.

3 parcours 6 10 15 km
Ravitaillement sucré et salé

> Inscription sur place à partir de 8h30
> Départ à 9h
> Tombola
> Restauration sur réservation (15 €)   .

Moislains 80760 Somme Hauts-de-France +33 6 23 51 12 87 

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English :

Gourmet walk organized by the hunting club.

3 routes: 6 10 15 km
Sweet and savoury refreshments

> On-site registration from 8:30 am
> Start at 9am
> Tombola
> Catering on reservation (15 ?)

L’événement La Moislaisnoise Nature Moislains a été mis à jour le 2026-06-08 par OT HAUTE SOMME PERONNE