[La Moisson des Brasseurs] Portes ouvertes de la Brasserie Dieppoise Dieppe
[La Moisson des Brasseurs] Portes ouvertes de la Brasserie Dieppoise Dieppe vendredi 19 juin 2026.
Dieppe
[La Moisson des Brasseurs] Portes ouvertes de la Brasserie Dieppoise
35 Rue Louis Blériot Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Les 19, 20 et 21 juin prochains, la Moisson des Brasseurs est de retour pour sa 15e édition afin de célébrer à travers toute la France la filière brassicole, fleuron de notre patrimoine national.
Cet évènement permet au grand public d’aller à la rencontre des brasseurs et de découvrir leurs méthodes de production.
La Brasserie Dieppoise vous ouvre ses portes pendant ces trois jours avec au programme des visites guidées de 45 minutes avec dégustation. .
35 Rue Louis Blériot Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 14 18 69 brasseriedieppoise@gmail.com
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English : [La Moisson des Brasseurs] Portes ouvertes de la Brasserie Dieppoise
L’événement [La Moisson des Brasseurs] Portes ouvertes de la Brasserie Dieppoise Dieppe a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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