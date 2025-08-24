La Moldau Maison de la musique de Nanterre Nanterre
Difficile de rester de marbre face à l’une des œuvres les plus charmantes de Johannes Brahms. Sa « Symphonie n°3 », popularisée par son troisième mouvement que Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont repris dans la chanson « Baby Alone in Babylone », fait partie des chefs-d’œuvre du compositeur. Parmi les grandes admiratrices de cette symphonie, Brahms pouvait compter sur son amoureuse secrète, Clara Schumann qui entendait dans cette partition : un tout, un seul battement de cœur. Du début à la fin, on est enveloppé par le charme mystérieux des bois et des forêts.
En ouverture de cette soirée placée sous le sceau du romantisme, l’orchestre joue La Moldau, poème symphonique composé en 1875 par le Tchèque Bedřich Smetana qui rend hommage à la grande rivière éponyme traversant la ville de Prague. Avec les Sea Pictures d’Edward Elgar, cinq mélodies anglaises et lyriques interprétées par la mezzo-soprano Alice Coote nous plongent dans un bain debussyste et wagnérien.
Programme
Bedřich Smetana La Moldau
Edward Elgar Sea Pictures, cycles de mélodies marines
Johannes Brahms Symphonie n°3
Un concert de musique symphonique.
Le jeudi 09 avril 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 6 à 28 euros.
Tout public.
Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre
Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)
Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)
Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)
