La Moldau Maison de la musique de Nanterre Nanterre

La Moldau Maison de la musique de Nanterre Nanterre jeudi 9 avril 2026.

Difficile de rester de marbre face à l’une des œuvres les plus charmantes de Johannes Brahms. Sa « Symphonie n°3 », popularisée par son troisième mouvement que Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont repris dans la chanson « Baby Alone in Babylone », fait partie des chefs-d’œuvre du compositeur. Parmi les grandes admiratrices de cette symphonie, Brahms pouvait compter sur son amoureuse secrète, Clara Schumann qui entendait dans cette partition : un tout, un seul battement de cœur. Du début à la fin, on est enveloppé par le charme mystérieux des bois et des forêts.

En ouverture de cette soirée placée sous le sceau du romantisme, l’orchestre joue La Moldau, poème symphonique composé en 1875 par le Tchèque Bedřich Smetana qui rend hommage à la grande rivière éponyme traversant la ville de Prague. Avec les Sea Pictures d’Edward Elgar, cinq mélodies anglaises et lyriques interprétées par la mezzo-soprano Alice Coote nous plongent dans un bain debussyste et wagnérien.

Programme

Bedřich Smetana La Moldau

Edward Elgar Sea Pictures, cycles de mélodies marines

Johannes Brahms Symphonie n°3

Un concert de musique symphonique.

Le jeudi 09 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 6 à 28 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T20:30:00+02:00_2026-04-09T22:00:00+02:00

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/la-moldau/