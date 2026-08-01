Informations pratiques

Fresse-sur-Moselle

La montagne vosgienne en fête

rue de la chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vivez une journée 100 % terroir au cœur des Hautes Vosges traditions, saveurs locales et savoir-faire vous donnent rendez-vous ! Concours interdépartemental de la race bovine Vosgienne. Marché des producteurs, créateurs et artisans locaux. Exposition de matériel agricole. Repas du midi sur réservation. Journée animée par Lorenzo Le SaltimbanqueTout public

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rue de la chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 73 07 22 26 anais@estaf-bar.fr

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English :

Experience a day dedicated entirely to local culture in the heart of the Hautes Vosges: traditions, local flavors, and artisanal skills await you! Interdepartmental competition for the Vosgienne cattle breed. Market featuring local producers, designers, and artisans. Agricultural equipment exhibition. Lunch available by reservation. Event hosted by Lorenzo Le Saltimbanque

L’événement La montagne vosgienne en fête Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-27 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES