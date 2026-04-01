Montbazon

LA MONTBAZONNAISE

919 La Grange Rouge Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Participez à la première édition de La Montbazonnaise, une course nature au cœur du site de la Grange Rouge de Montbazon.

Les courses adultes offrent deux formats 9 km (2 boucles) et 18 km (4 boucles).

Des courses pour enfants sont également proposées.

Participez à la première édition de La Montbazonnaise, une course nature au cœur du site de la Grange Rouge de Montbazon.

Les courses enfants proposent trois distances adaptées selon les catégories (600 m, 800 m, 1200 m).

Les courses adultes offrent deux formats 9 km (2 boucles) et 18 km (4 boucles), alternant chemins, passages boisés et sections plus techniques, avec ravitaillement à chaque tour.

A titre d’information, le 18km est inscrit au challenge départemental.

Pour la clôturer dans la bonne humeur, une paella conviviale sera partagée en fin de journée, ouverte sur inscription !

Venez vivre cette première édition sportive et festive à Montbazon !

Tarifs

LA MONTBAZONNAISE 9km -11€, 18 km -16.2€ Enfants Gratuit

Paella accompagnateurs sans course -13€

Paella 12€ 11 .

919 La Grange Rouge Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 43 78 64 montbazrun37250@gmail.com

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English :

Take part in the first edition of La Montbazonnaise, a nature race in the heart of Montbazon’s Grange Rouge site.

Adult races are available in two formats: 9 km (2 loops) and 18 km (4 loops).

Children’s races are also available.

L’événement LA MONTBAZONNAISE Montbazon a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme