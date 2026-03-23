La Mont’Boubou

258 chemin Malserret les Faures Valjouffrey Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

3 jours dédiés aux Bouviers Bernois et aux amoureux des chiens ateliers, conférences, balades, animations et démonstrations, avec mise en valeur de producteurs locaux, dans une ambiance conviviale au cœur du Parc des Écrins. Entrée libre et gratuite

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258 chemin Malserret les Faures Valjouffrey 38740 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 40 08 69 associationbabymum@orange.fr

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English :

3 days dedicated to Bernese Mountain Dogs and dog lovers: workshops, conferences, walks, events and demonstrations, featuring local producers, in a friendly atmosphere in the heart of the Parc des Écrins. Free admission

L’événement La Mont’Boubou Valjouffrey a été mis à jour le 2026-03-23 par Matheysine Tourisme