La Mort est ma Voisine Théatre de la Verrie Chanverrie
La Mort est ma Voisine Théatre de la Verrie Chanverrie vendredi 24 avril 2026.
Chanverrie
La Mort est ma Voisine
Théatre de la Verrie 8 Rue de l’Église Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
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Théatre de la Verrie 8 Rue de l’Église Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement La Mort est ma Voisine Chanverrie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne