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La Mort est ma Voisine Théatre de la Verrie Chanverrie

La Mort est ma Voisine Théatre de la Verrie Chanverrie vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Théatre de la Verrie

Adresse : 8 Rue de l'Église

Ville : 85130 Chanverrie

Département : Vendée

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chanverrie

La Mort est ma Voisine

Théatre de la Verrie 8 Rue de l’Église Chanverrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25

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Théatre de la Verrie 8 Rue de l’Église Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement La Mort est ma Voisine Chanverrie a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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