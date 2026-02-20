La musicale Rue Jean Teilliet Saint-Junien

La musicale

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

La Médiathèque de Saint-Junien vous invite à un nouveau rendez-vous musical aussi enrichissant qu’enchanté ! En compagnie des professeurs talentueux du Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Ferrat, plongez dans l’univers fascinant des familles d’instruments. Que vous soyez mélomane, curieux ou simplement en quête d’une activité culturelle conviviale, cet événement est fait pour vous.

Ouvert à tous, petits et grands, cet atelier est une belle opportunité de partager un moment joyeux et instructif autour de la musique. Alors, notez vite la date et laissez-vous porter par la mélodie !

Parce que la musique, c’est pour tout le monde — et surtout, c’est fait pour être partagée avec le sourire ! .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

