La musicale Rue Jean Teilliet Saint-Junien

La Médiathèque de Saint-Junien vous invite à un nouveau rendez-vous musical aussi enrichissant qu’enchanté ! En compagnie des professeurs talentueux du Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Ferrat, plongez dans l’univers fascinant des familles d’instruments. Que vous soyez mélomane, curieux ou simplement en quête d’une activité culturelle conviviale, cet événement est fait pour vous.
Ouvert à tous, petits et grands, cet atelier est une belle opportunité de partager un moment joyeux et instructif autour de la musique. Alors, notez vite la date et laissez-vous porter par la mélodie !
Parce que la musique, c’est pour tout le monde — et surtout, c’est fait pour être partagée avec le sourire ! .
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17
