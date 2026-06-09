Ploulec’h

La musique bretonne et ses instruments Circuit des chapelles

Le Patio Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Un instrument de musique, tout le monde sait ce que c’est — et pourtant, dès qu’on y réfléchit, la question se révèle étonnamment profonde. Pourquoi certains instruments sont-ils associés à des cultures précises ? Qu’est-ce qui distingue un instrument de musique populaire d’un autre ? Et que se passe-t-il, au fond, entre un musicien et son instrument ? Bernard Sève, professeur émérite en esthétique à l’université de Lille et spécialiste de philosophie de la musique, propose de traverser ces questions — de l’acoustique à l’anthropologie, de la philosophie à la pratique — avant de les ancrer dans un terrain concret celui de la musique bretonne, de ses instruments et de son lien indissociable avec la danse. La conférence ne restera pas dans l’abstrait. Un instrumentiste sera présent pour donner corps aux idées il présentera son accordéon chromatique, en expliquera le fonctionnement, jouera quelques morceaux, puis engagera un dialogue avec Bernard Sève. La théorie et la pratique se répondront ainsi au fil de la soirée. Une invitation à entendre autrement la musique que l’on croyait connaître. .

Le Patio Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement La musique bretonne et ses instruments Circuit des chapelles Ploulec’h a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose