« La musique et le cœur : analogies et signification pour la santé cardiaque », IHES, Bures-sur-Yvette

« La musique et le cœur : analogies et signification pour la santé cardiaque » Jeudi 16 avril, 17h30 IHES Essonne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T17:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T17:30:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Notre cœur est le moteur de la vie. Pour faire circuler le sang dans tout le corps. le muscle cardiaque se relâche et se contracte 100 000 fois par jour, soit 3 milliards de fois au cours d’une vie normale, les maladies cardiaques sont responsables d’un tiers des décès dans le monde.La musique est une expression de la vie qui s’appuie sur des analogies physiologiques fondamentales avec les battements cardiaques et la respiration pour imiter et évoquer des expériences corporelles.

Que peut nous apprendre la musique sur les maladies cardiaques ? Comment peut-elle être utilisée dans un cadre médical ?

Dans cet exposé, la conférencière explorera les analogies entre musique et battements cardiaques (y compris les battements anormaux) et les possibilités basées sur la musique offertes pour le diagnostic et le traitement de problèmes cardio-vasculaires.

Cette conférence sera accompagnée de performances musicales au piano créées à partir d’arythmies cardiaques et de visualisations en temps réel de l’impact de la musique sur les battements cardiaques et la respiration. Elle sera donnée en anglais avec traduction simultanée.

IHES 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indico.math.cnrs.fr/event/16376/ »}]

Une conférence grand public de Elaine Chew, organisée par Les Amis de l’IHES musique santé cardiaque

IHES