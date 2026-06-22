La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin
La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin dimanche 5 juillet 2026.
Bricquebec-en-Cotentin
La musique fait sa rando
Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 15:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Randonnées à pied (marche et course) autour de Bricquebec.
Randonnée au profit de l’école de Musique de Bricquebec.
Arrivée en musique avec le groupe BuddD. .
Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 83 56 02 94 david.marguerie@gmail.com
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English : La musique fait sa rando
L’événement La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cotentin
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