La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin dimanche 5 juillet 2026.

Bricquebec-en-Cotentin

La musique fait sa rando

Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Randonnées à pied (marche et course) autour de Bricquebec.

Randonnée au profit de l’école de Musique de Bricquebec.

Arrivée en musique avec le groupe BuddD. .

Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 83 56 02 94 david.marguerie@gmail.com

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English : La musique fait sa rando

L’événement La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cotentin