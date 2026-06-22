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La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin

La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin

La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Cour du chateau
Ville
50260 Bricquebec-en-Cotentin
Département
Manche
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Bricquebec-en-Cotentin

La musique fait sa rando

Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Randonnées à pied (marche et course) autour de Bricquebec.
Randonnée au profit de l’école de Musique de Bricquebec.

Arrivée en musique avec le groupe BuddD.   .

Cour du chateau Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 83 56 02 94  david.marguerie@gmail.com

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English : La musique fait sa rando

L’événement La musique fait sa rando Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cotentin

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