Serans

La musique grecque dans tous ses états

2, rue de Montjavoult Serans Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dimitris SAROGLOU (claviers), Raphaël DUBERT (bouzouki et lavta), Nicolas Fleury (contrebasse) et Ilias ARAPOGLOU (percussions traditionnelles et batterie)

Présentation de la musique folklorique de différentes régions de Grèce et d’instruments traditionnels suivie d’un concert. Le folklore grec original, puis à la manière Saroglou .

Dimitris SAROGLOU (claviers), Raphaël DUBERT (bouzouki et lavta), Nicolas Fleury (contrebasse) et Ilias ARAPOGLOU (percussions traditionnelles et batterie)

Présentation de la musique folklorique de différentes régions de Grèce et d’instruments traditionnels suivie d’un concert. Le folklore grec original, puis à la manière Saroglou . .

2, rue de Montjavoult Serans 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49

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English :

Dimitris SAROGLOU (keyboards), Raphaël DUBERT (bouzouki and lavta), Nicolas Fleury (double bass) and Ilias ARAPOGLOU (traditional percussion and drums)

Presentation of folk music from different regions of Greece and traditional instruments, followed by a concert. Original Greek folklore, then Saroglou-style.

L’événement La musique grecque dans tous ses états Serans a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre