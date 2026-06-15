Nanteuil-le-Haudouin

LA NANTEUILLAISE 2026

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:15:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

NANTEUILLAISE 2026, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

La Nanteuillaise revient pour sa 10ᵉ édition le dimanche 6 septembre 2026 !

Depuis 2017, cette course organisée par la Ville de Nanteuil-le-Haudouin rassemble chaque année coureurs, familles, bénévoles et habitants dans une ambiance conviviale et familiale.

Pour cette édition anniversaire, 230 dossards sont disponibles !

Au programme

3 courses adultes 4,6 km 11,4 km 20,7km

Courses enfants

Marche gratuite ouverte à tous

Tee-shirt souvenir et médaille Finisher pour les coureurs

Un parcours entre ville et nature forêt, chemins, cours d’eau, prairies et paysages de notre territoire

Inscriptions en ligne ouvertes du 15 juin jusqu’au 3 septembre 2026

https://inscriptions.chronoboost.fr/la-nanteuillaise-2026

Toutes les infos https://www.nlh60.fr/post/la-nanteuillaise-2026

Les places sont limitées. En 2025, les 200 dossards avaient tous été attribués !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ces 10 années de La Nanteuillaise !

NANTEUILLAISE 2026, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

La Nanteuillaise revient pour sa 10ᵉ édition le dimanche 6 septembre 2026 !

Depuis 2017, cette course organisée par la Ville de Nanteuil-le-Haudouin rassemble chaque année coureurs, familles, bénévoles et habitants dans une ambiance conviviale et familiale.

Pour cette édition anniversaire, 230 dossards sont disponibles !

Au programme

3 courses adultes 4,6 km 11,4 km 20,7km

Courses enfants

Marche gratuite ouverte à tous

Tee-shirt souvenir et médaille Finisher pour les coureurs

Un parcours entre ville et nature forêt, chemins, cours d’eau, prairies et paysages de notre territoire

Inscriptions en ligne ouvertes du 15 juin jusqu’au 3 septembre 2026

https://inscriptions.chronoboost.fr/la-nanteuillaise-2026

Toutes les infos https://www.nlh60.fr/post/la-nanteuillaise-2026

Les places sont limitées. En 2025, les 200 dossards avaient tous été attribués !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble ces 10 années de La Nanteuillaise ! .

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

NANTEUILLAISE 2026: REGISTRATION IS NOW OPEN!

The Nanteuillaise returns for its 10th edition on Sunday, September 6, 2026!

Since 2017, this race organized by the City of Nanteuil-le-Haudouin has brought together runners, families, volunteers, and residents every year in a friendly, family-oriented atmosphere.

? For this anniversary edition, 230 race bibs are available!

On the program:

3 adult races: 4.6 km 11.4 km 20.7 km

Children’s races

Free walk open to all

Souvenir T-shirt and finisher’s medal for runners

A course that blends city and nature: forests, trails, streams, meadows, and the landscapes of our region

? Online registration open from June 15 through September 3, 2026:

? https://inscriptions.chronoboost.fr/la-nanteuillaise-2026

All the info: https://www.nlh60.fr/post/la-nanteuillaise-2026

Spaces are limited. In 2025, all 200 race bibs were snapped up!

We look forward to seeing many of you there to celebrate 10 years of La Nanteuillaise together!

L’événement LA NANTEUILLAISE 2026 Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois