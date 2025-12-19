La nature à poils Talant

La nature à poils

15 Rue des Retisseys Talant Côte-d’Or

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11 20:00:00

2026-03-11

La nature nous étonne toujours par les multiples adaptations qui se sont produites au cours de l’évolution. C’est le cas pour les poils, existants aussi bien dans le monde végétal qu’animal.

Animé par Françoise Spinnler.

RDV de 19 h à 20 h au local LPO situé au 15, rue des Rétisseys à Talant. Réservation non nécessaire. Il est possible de venir 30 min avant le début de la conférence pour échanger avec les adhérents présents ! .

English : La nature à poils

