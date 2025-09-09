Meryem Benoua Talant L’Écrin Talant

Meryem Benoua Talant

L’Écrin Esplanade Jacques Anquetil Talant Côte-d’Or

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Ne vous fiez surtout pas à ce joli sourire, elle vous surprendra !

C’est le genre de copine avec qui on prend des fous rires et qui s’en fout complètement des apparences. Vous voyez le genre ?

Meryem Benoua impose un style scénique atypique, qui lui est propre. Elle est à la fois théâtrale et pétillante, elle n’en finira pas de vous étonner ! .

L’Écrin Esplanade Jacques Anquetil Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

