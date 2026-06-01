La nature au service de l’art, Chapelle de Peipin, Peipin

La nature au service de l’art Dimanche 7 juin, 14h00 Chapelle de Peipin Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit. Tous les renseignements sur https://lachapellepeipin.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Nature au service de l’art

Une double exposition mettant en lumière deux artisans d’art qui savent « regarder » la nature, et l’utiliser pour des créations uniques exposées dans la Chapelle de Peipin. Une belle occasion aussi de (re)découvrir le parc de l’ancien château-fort (en ruines), qui entoure la chapelle romane restaurée il y a maintenant dix ans.

Pour voir, et donc avoir une vue, comme le propose le thème de cette année des Rendez-vous aux Jardins, il faut avant tout regarder. Ce regard attentif, c’est ce que possèdent en commun les deux créateurs invités cette année à la Chapelle de Peipin. La première, Isabelle Costa, est passionnée par les feuillages et leur infinie variété. Par différentes techniques, de traitement des feuilles de certains arbres, elle parvient à les imprimer sur des tissus, ou à en produire une teinture qui lui permet de colorer des tissus. Teintures naturelles, teintures végétales, eco Print, technique « Tata Ki zomé » (martelage de feuilles sur tissu), etc. Le résultat est époustouflant. Les motifs de feulles se retrouvent intacts sur les tissus, les couleurs ont parfois évoluées, les formes se combinent dans un patchwork d’une grande poésie. Isabelle Costa réalise à partir de ces tissus complexes à élaborer, des petis objets du quotidien, mais aussi des grands draps, des écharpes, etc. Elle adore que les feuilles mortes se ramassent à la pelle !

De son côté, Gérard Mathon, habitant du village de Peipin donnant sur la Durance, célèbre fleuve turbulent, s’est pris de passion pour ces morceaux de bois flotté qui semblent errer le long des rivages. Il faut savoir les regarder, deviner en eux le type d’objets qu’ils pourraient devenir. Les formes sont d’une variété quasi infinie, on ne sait pas quel âge ils peuvent avoir, on arrive à deviner l’essence de l’arbre originel. Il faut donc voir et imaginer. Pour cette exposition, il a choisit de nous montrer un très bel ensemble de racines et de branches de bois flotté, transformées en lampes, mettant ainsi en valeur les incroyables circonvolutions que l’eau peut imposer au bois. Un univers un peu magique, fantasmagorique dont l’artisan premier est « Dame Nature ».

Au début juin, le parc de la Chapelle de Peipin (ancienne chapelle du château détruit à la Révolution) est un éblouissement de couleurs, de plantes diverses et surtout ce jardin plate-forme (ancienne cour de vie de l’édifice) offre une vue à 360° sur les alentours (Sisteron, Digne, etc.). L’entrée y sera libre toute l’après-midi.

lachapellepeipin.com

Chapelle de Peipin lieu dit Le Château 04200 Peipin Peipin 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur http://lachapellepeipin.com Site remarquable, en haut de la colline de Peipin, sur le site de l’ancien chateau détruit à la Révolution Française, une chapelle romane du XIIIème siècle au milieu d’un parc qui donne une large place aux espaces sauvages entretenus où les oiseaux et les insectes volent et se réfugient. au bout d’un chemin en terre

La Nature au service de l’art

© JMD