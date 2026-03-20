La nature comestible Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La nature comestible

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Au cours d’une sortie guidée, venez découvrir non seulement les champignons mais aussi les fruits et les baies sauvages comestibles. Inscription obligatoire

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Come and discover not only mushrooms, but also edible wild fruits and berries during a guided outing. Registration required

L’événement La nature comestible Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme