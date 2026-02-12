La Nature dans l’Objectif Ruminghem
La Nature dans l’Objectif
Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais
Photographier la nature est un exercice auquel tout le monde peut s’adonner !
Dans chaque milieu naturel, les sujets ne manquent pas !
Venez découvrir les secrets de la photo nature et les astuces pour trouver quoi observer sans déranger …
à partir de 10 ans .
Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
