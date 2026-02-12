La Nature dans l’Objectif Ruminghem

La Nature dans l’Objectif

Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Photographier la nature est un exercice auquel tout le monde peut s’adonner !

Dans chaque milieu naturel, les sujets ne manquent pas !

Venez découvrir les secrets de la photo nature et les astuces pour trouver quoi observer sans déranger …

à partir de 10 ans .

Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr

