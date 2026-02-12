La Nature dans l’Objectif Ruminghem

La Nature dans l’Objectif Ruminghem vendredi 29 mai 2026.

La Nature dans l’Objectif

Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Photographier la nature est un exercice auquel tout le monde peut s’adonner !
Dans chaque milieu naturel, les sujets ne manquent pas !
Venez découvrir les secrets de la photo nature et les astuces pour trouver quoi observer sans déranger …

à partir de 10 ans   .

Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83  l.marichez@ccra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Nature dans l’Objectif Ruminghem a été mis à jour le 2026-02-10 par CPETI Région Audruicq