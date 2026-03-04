La nature en bord de cours d’eau et découverte des paysages de Gustave Courbet Moulins-le-Carbonnel

La nature en bord de cours d’eau et découverte des paysages de Gustave Courbet

Parking du pont Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 17:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Venez participer à une balade nature sur le thème de la biodiversité en bord de cours d’eau, suivi par des commentaires d’oeuvres de Gustavec Courbet.

Dans la cadre du partenariat entre le parc et le musée des beaux-arts et de la dentelle d’Alençon, Johannic Chevreau, chargé de mission Atlas de la Biodiversité Communale, vous propose une balade nature sur le thème de la biodiversité en bord de cours d’eau sur la commune de Moulin le Carbonel (hameau du Pont). Bénédicte Marin, responsable du service des publics du musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon, ponctuera cette promenade par des commentaires d’œuvres de Gustave Courbet où l’on voit cascades, sources et rivières. .

Parking du pont Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 32 40 07

English :

Join us for a nature walk on the theme of biodiversity along the water’s edge, followed by commentary on works by Gustavec Courbet.

