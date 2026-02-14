Moulins-le-Carbonnel

Petits cailloux, grandes Histoires !

Parking du Hameau du Pont Moulins-le-Carbonnel Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le sous-sol est un monde invisible qui façonne les paysages. Munissez-vous de vos chaussures de randonnée et levez le voile sur cette composante si importante du patrimoine naturel. .

Parking du Hameau du Pont Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

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English :

L’événement Petits cailloux, grandes Histoires ! Moulins-le-Carbonnel a été mis à jour le 2026-02-26 par PNR Normandie Maine