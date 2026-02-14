Petits cailloux, grandes Histoires ! Moulins-le-Carbonnel
Petits cailloux, grandes Histoires ! Moulins-le-Carbonnel mercredi 5 août 2026.
Moulins-le-Carbonnel
Petits cailloux, grandes Histoires !
Parking du Hameau du Pont Moulins-le-Carbonnel Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Le sous-sol est un monde invisible qui façonne les paysages. Munissez-vous de vos chaussures de randonnée et levez le voile sur cette composante si importante du patrimoine naturel. .
Parking du Hameau du Pont Moulins-le-Carbonnel 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr
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L’événement Petits cailloux, grandes Histoires ! Moulins-le-Carbonnel a été mis à jour le 2026-02-26 par PNR Normandie Maine
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