La nature par le sens Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Sermoyer

mardi 4 août 2026 · Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l'Ain · Sermoyer

Informations pratiques

Sermoyer

La nature par le sens

Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Les Charmes Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Balade sensorielle pour toute la famille comme une invitation à explorer autrement l’Espace Naturel Sensible des dunes de Sermoyer ! Avec la LPO de l’Ain. Prévoir votre pique-nique.

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Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Les Charmes Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : Nature Through the Senses

A sensory walk for the whole family—an invitation to explore the Sermoyer Dunes Sensitive Natural Area in a whole new way! Hosted by the LPO of Ain. Bring your own picnic.

L’événement La nature par le sens Sermoyer a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux