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AGENDA · Sermoyer

La nature par le sens Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Sermoyer

mardi 4 août 2026 · Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l'Ain · Sermoyer

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l'Ain
Adresse
Les Charmes
Ville
01190 Sermoyer
Département
Ain
Tarif

Sermoyer

La nature par le sens

Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Les Charmes Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Balade sensorielle pour toute la famille comme une invitation à explorer autrement l’Espace Naturel Sensible des dunes de Sermoyer ! Avec la LPO de l’Ain. Prévoir votre pique-nique.
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Site naturel des dunes des Charmes, ENS de l’Ain Les Charmes Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34  maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr

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English : Nature Through the Senses

A sensory walk for the whole family—an invitation to explore the Sermoyer Dunes Sensitive Natural Area in a whole new way! Hosted by the LPO of Ain. Bring your own picnic.

L’événement La nature par le sens Sermoyer a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux