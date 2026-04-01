La Nature se raconte, exposition finale et restitutions Salle Herri Léon Porspoder

Porspoder

La Nature se raconte, exposition finale et restitutions

Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Résidence artistique La nature se raconte , temps de restitution et d’exposition au grand public.

Exposition des réalisations et créations de tous les participant.es du projet qui le souhaitent (de janvier à avril). En plus, deux temps fédérateurs sont prévus: de 14h30 à 15h Écouter battre Porspoder une écoute collective par immersion, des capsules sonores (1 à 3mn chacune), créées tout au long du projet par les participant.es et l’artiste Céline Morel

– de 15h30 à 16h30 Scène ouverte des ateliers de création artistique un moment de spectacle vivant, qui donne à voir, entendre, sentir ou toucher les productions réalisées par les participant.es de l’atelier de création artistique. .

Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93

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English : La Nature se raconte, exposition finale et restitutions

L’événement La Nature se raconte, exposition finale et restitutions Porspoder a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE