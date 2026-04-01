La Nature se raconte, exposition finale et restitutions Salle Herri Léon Porspoder
La Nature se raconte, exposition finale et restitutions Salle Herri Léon Porspoder samedi 25 avril 2026.
Porspoder
La Nature se raconte, exposition finale et restitutions
Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Résidence artistique La nature se raconte , temps de restitution et d’exposition au grand public.
Exposition des réalisations et créations de tous les participant.es du projet qui le souhaitent (de janvier à avril). En plus, deux temps fédérateurs sont prévus: de 14h30 à 15h Écouter battre Porspoder une écoute collective par immersion, des capsules sonores (1 à 3mn chacune), créées tout au long du projet par les participant.es et l’artiste Céline Morel
– de 15h30 à 16h30 Scène ouverte des ateliers de création artistique un moment de spectacle vivant, qui donne à voir, entendre, sentir ou toucher les productions réalisées par les participant.es de l’atelier de création artistique. .
Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Nature se raconte, exposition finale et restitutions
L’événement La Nature se raconte, exposition finale et restitutions Porspoder a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Porspoder (Finistère)
- La Nature se raconte Salle Herri Léon Porspoder 25 avril 2026
- Circuit rando n°29 Le circuit des Lavoirs Porspoder Finistère 1 mai 2026
- Concours d’attelage de Porspoder Porspoder 2 mai 2026
- Mazouman triathlon Porspoder 6 juin 2026
- Port de Melon en Fête Rue du port Porspoder 4 juillet 2026