La Nayade journée sportive à Saint-Jean-de-Nay Saint-Jean-de-Nay dimanche 19 avril 2026.
Place de l’Eglise Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
La Nayade revient à St Jean de Nay le 19 avril 2026 avec de nouveaux parcours VTT, VTTAE et pédestres. Départs dès 7h, ravitaillements, douches, lavage vélo et repas aligot‑saucisse ouverts à tous pour une journée sportive et conviviale.
Place de l’Eglise Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comite.sjdn@gmail.com
English :
La Nayade returns to St Jean de Nay on April 19, 2026 with new mountain bike, ATV and pedestrian routes. Departures from 7am, refreshments, showers, bike wash and aligot-sausage meal open to all for a sporting and convivial day.
L’événement La Nayade journée sportive à Saint-Jean-de-Nay Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay