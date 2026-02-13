La Nayade journée sportive à Saint-Jean-de-Nay

Place de l’Eglise Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La Nayade revient à St Jean de Nay le 19 avril 2026 avec de nouveaux parcours VTT, VTTAE et pédestres. Départs dès 7h, ravitaillements, douches, lavage vélo et repas aligot‑saucisse ouverts à tous pour une journée sportive et conviviale.

.

Place de l’Eglise Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comite.sjdn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Nayade returns to St Jean de Nay on April 19, 2026 with new mountain bike, ATV and pedestrian routes. Departures from 7am, refreshments, showers, bike wash and aligot-sausage meal open to all for a sporting and convivial day.

L’événement La Nayade journée sportive à Saint-Jean-de-Nay Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay