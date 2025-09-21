« LA NEGRA » Tribute to Mercedes Sosa /La voix de l’Amérique latine Le Son de la Terre PARIS 05

« LA NEGRA » Tribute to Mercedes Sosa /La voix de l’Amérique latine Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 19 février 2026.

Ce spectacle propose un mélange de tradition et de modernité, revisités par Claudia Meyer, accompagnée de Marc Benabou « Marquito » aux percussions. Tout en restant fidèle aux versions originales, ce duo apporte une touche personnelle et colorée en insérant des instruments ethniques tels que le charango, le cuatro et particulièrement le bombo (tambour andin) qui était l’instrument traditionnel que jouait Mercedes Sosa sur scène.

Claudia Meyer / Guitare/voix /bombo /charango/

Marc Benabou /Percussions/Bombo

Claudia Meyer fait revivre l’artiste et redécouvre l’oeuvre et l’itinéraire d’une femme internationalement connue pour sa voix.

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05