AGENDA · Coullons
La nocturne des producteurs Coullons
mercredi 22 juillet 2026 · Coullons
Informations pratiques
Coullons
La nocturne des producteurs
Coullons Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La nocturne des producteu
Lors d’une soirée consacrée aux producteurs locaux, venez faire vos emplettes !
Au rendez-vous
– fromage
– vin
– confiture
– bière
et bien d’autres ! .
Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57
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English :
Producers’ Night
L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN
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- La nocturne des producteurs Coullons 22 juillet 2026