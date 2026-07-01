Informations pratiques

Coullons

La nocturne des producteurs

Coullons Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La nocturne des producteu

Lors d’une soirée consacrée aux producteurs locaux, venez faire vos emplettes !

Au rendez-vous

– fromage

– vin

– confiture

– bière

et bien d’autres ! .

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57

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English :

Producers’ Night

L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN