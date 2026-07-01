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AGENDA · Coullons

La nocturne des producteurs Coullons

mercredi 22 juillet 2026 · Coullons

La nocturne des producteurs Coullons

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Ville
45720 Coullons
Département
Loiret
Tarif

Coullons

La nocturne des producteurs

Coullons Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

La nocturne des producteu
Lors d’une soirée consacrée aux producteurs locaux, venez faire vos emplettes !

Au rendez-vous
– fromage
– vin
– confiture
– bière
et bien d’autres !   .

Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 78 25 68 57 

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English :

Producers’ Night

L’événement La nocturne des producteurs Coullons a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GIEN

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