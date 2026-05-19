La nocturne du moulin-musée Route de Montjay Ménetreuil
La nocturne du moulin-musée Route de Montjay Ménetreuil jeudi 23 juillet 2026.
Ménetreuil
La nocturne du moulin-musée
Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
Une visite unique et intimiste vous attend ! Profitez d’un accès privilégié au moulin-musée en soirée, et laissez-vous conter ses mystères par des meuniers experts et amoureux de leur métier.
Sur réservation. .
Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : La nocturne du moulin-musée
L’événement La nocturne du moulin-musée Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)