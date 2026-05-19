La nocturne du moulin-musée Route de Montjay Ménetreuil

Ménetreuil

La nocturne du moulin-musée

Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Une visite unique et intimiste vous attend ! Profitez d’un accès privilégié au moulin-musée en soirée, et laissez-vous conter ses mystères par des meuniers experts et amoureux de leur métier.

Sur réservation. .

Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nocturne du moulin-musée

L’événement La nocturne du moulin-musée Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)