Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Moulin-Musée Ménetreuil

Ménetreuil

Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil

Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-08-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez l’histoire du moulin à travers une machinerie encore en place meules, trémies, convertisseurs, broyeurs ou encore plansichter. Avec votre guide, parcourez ce lieu de mémoire authentique et explorez un patrimoine matériel et immatériel unique. .

Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil

L’événement Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)