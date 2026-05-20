Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Moulin-Musée Ménetreuil
Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Moulin-Musée Ménetreuil jeudi 2 juillet 2026.
Ménetreuil
Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil
Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-08-31 15:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez l’histoire du moulin à travers une machinerie encore en place meules, trémies, convertisseurs, broyeurs ou encore plansichter. Avec votre guide, parcourez ce lieu de mémoire authentique et explorez un patrimoine matériel et immatériel unique. .
Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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L’événement Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)