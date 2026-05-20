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Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Moulin-Musée Ménetreuil

Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Moulin-Musée Ménetreuil jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Moulin-Musée

Adresse : 25 route de Montjay

Ville : 71470 Ménetreuil

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ménetreuil

Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil

Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-08-31 15:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Découvrez l’histoire du moulin à travers une machinerie encore en place meules, trémies, convertisseurs, broyeurs ou encore plansichter. Avec votre guide, parcourez ce lieu de mémoire authentique et explorez un patrimoine matériel et immatériel unique.   .

Moulin-Musée 25 route de Montjay Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil

L’événement Visite guidée Moulin-Musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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