La Nuit de David : rencontre littéraire avec Abigail Assor Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 10:30 –

Gratuit : oui Sur réservation. Nombre de places limitées Adulte

Animation : Henri LandréEn partenariat avec la Maison Julien Gracq dans le cadre des Préférences, festival littéraire itinérant (Saison Méditerranée 2026). Comment survivre à la cruauté de l’enfance ? Dans ce roman d’Abigail Assor, l’histoire de David, un garçon pas comme les autres, est racontée par Olive, sa sœur jumelle, qui revient une fois adulte sur la nuit de leurs dix ans.Abigail Assor est née à Casablanca en 1990. Son deuxième roman, La Nuit de David (Gallimard, 2024) a obtenu le prix Alain Spiess du deuxième roman 2024 et le prix Version Femina 2025. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200



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