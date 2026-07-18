LA NUIT DE LA BELLE ÉTOILE LA PLUS BELLE DE L’ANNÉE ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES Latrape

Informations pratiques

Latrape

LA NUIT DE LA BELLE ÉTOILE LA PLUS BELLE DE L’ANNÉE

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-15 08:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La nuit la plus belle de l’année !

La Nuit de la Belle Étoile est le rendez-vous annuel du Balcon des étoiles. Cet évènement unique en France vous permettra de vous plonger dans la peau d’un astronome le temps d’une nuit, du coucher au lever du Soleil.

Réservation obligatoire sur site internet

Découverte, joie, bonne ambiance et émerveillement seront bien sûr présent. Vous aussi venez rêver les yeux ouverts le temps d’une nuit d’été, et en jouant à notre concours, vous remporterez peut-être de merveilleux prix Montée au Pic du Midi, entrées à la Cité de l’espace, nuit dans la cabane Au clair de Lune , soirées et dîners sous les étoiles, que de lots astronomiques ! 20 .

ASSOCIATION LES PLEIADES BALCON DES ÉTOILES 48 Rue Grand Rue Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 09 62 contact@balcondesetoiles.fr

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English :

The most beautiful night of the year!

The Night of the Beautiful Star is the Balcon des Étoiles’ annual event. This event, unique in France, will let you step into the shoes of an astronomer for one night, from sunset to sunrise.

Reservations are required on the website

L’événement LA NUIT DE LA BELLE ÉTOILE LA PLUS BELLE DE L’ANNÉE Latrape a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE