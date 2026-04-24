La nuit de la chauve-souris, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
La nuit de la chauve-souris, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre samedi 22 août 2026.
La nuit de la chauve-souris Samedi 22 août, 20h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
Gratuit. Dès 8ans. Lampe ou frontale recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Découvrez la vie de ces incroyables acrobates nocturnes. Après une présentation des différentes espèces, laissez-vous surprendre en écoutant les sons fascinants qu’elles émettent. Dès 8 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Découvrez la vie de ces incroyables acrobates nocturnes. Après une présentation des différentes espèces, laissez-vous surprendre en écoutant les sons fascinants qu’elles émettent. Dès 8 ans. chauve-souris nuit
Johann Launay
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