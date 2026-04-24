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La nuit de la chauve-souris, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

La nuit de la chauve-souris, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

La nuit de la chauve-souris, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre samedi 22 août 2026.

Lieu : Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage

Adresse : Le Moulin Ségrie-fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : Gratuit. Dès 8ans. Lampe ou frontale recommandées.

La nuit de la chauve-souris Samedi 22 août, 20h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

Gratuit. Dès 8ans. Lampe ou frontale recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Découvrez la vie de ces incroyables acrobates nocturnes. Après une présentation des différentes espèces, laissez-vous surprendre en écoutant les sons fascinants qu’elles émettent. Dès 8 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
Découvrez la vie de ces incroyables acrobates nocturnes. Après une présentation des différentes espèces, laissez-vous surprendre en écoutant les sons fascinants qu’elles émettent. Dès 8 ans. chauve-souris nuit

Johann Launay

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