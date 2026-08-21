La Nuit de la chauve-souris, Salle des associations, Valencisse

Informations pratiques

La Nuit de la chauve-souris Samedi 12 septembre, 18h00 Salle des associations Loir-et-Cher

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T22:30:00+02:00

A partir de 18h00 en salle, un spécialiste vous pésentera les singularités des chauves-souris dans le monde et en France.

Puis, après un repas partagé, il nous fera découvrir celles qui survolent l’espace naturel sensible du Marais des Rinceaux.

Cette animation est assurée par des bénévoles de Loir-et-Cher Nature et inscrite dans l’agenda du département 41 par Nature.

Salle des associations Rue de la poste, Chambon/Cisse Valencisse Valencisse 41190 Chambon-sur-Cisse Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « loiretchernat@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 78 77 80 »}] [{« link »: « https://www.loiretchernature.org/ »}, {« link »: « https://www.departement41.fr/app/uploads/2026/03/2026_740-x-420_Agenda-41-par-Nature_WEB.pdf »}]

Après une présentation en salle, vous découvrirez grâce à un spécialiste et un matériel spécifique, les chauves-souris qui volent au dessus du Marais des Rinceaux.

LCN