La Nuit de la Chauve-Souris, Yonval, Yonval

Informations pratiques

La Nuit de la Chauve-Souris Vendredi 21 août, 21h00 Yonval Somme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Les mythes et légendes urbaines courent sur les chauves-souris, comme leur « manie de s’emmêler dans les cheveux » ou leur lien avec le terrifiant Dracula … A tort.

Chasseuses hors pair dès la nuit tombée, venez découvrir leur monde fascinant, accompagné du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime.

Yonval 80132Yonval Yonval 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-yonval/ »}]

Chasseuses hors pair d-s la nuit tombée, venez les découvrir le temps d’une soirée