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AGENDA · Yonval

La Nuit de la Chauve-Souris, Yonval, Yonval

vendredi 21 août 2026 · Yonval

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Yonval
Adresse
80132Yonval
Ville
80132 Yonval
Département
Somme
Tarif
Gratuit, sur inscription

La Nuit de la Chauve-Souris Vendredi 21 août, 21h00 Yonval Somme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T23:30:00+02:00

Les mythes et légendes urbaines courent sur les chauves-souris, comme leur « manie de s’emmêler dans les cheveux » ou leur lien avec le terrifiant Dracula … A tort.
Chasseuses hors pair dès la nuit tombée, venez découvrir leur monde fascinant, accompagné du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime.

Yonval 80132Yonval Yonval 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-yonval/ »}]
Chasseuses hors pair d-s la nuit tombée, venez les découvrir le temps d’une soirée