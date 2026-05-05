Ceyrat

La nuit de la chauves-souris

Ceyrat Ceyrat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:45:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

À la nuit tombée, partez à la recherche des chauves-souris et déconstruisez les a priori qui pèsent sur ce petit animal.

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Ceyrat Ceyrat 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

At nightfall, set off in search of bats and deconstruct the preconceived ideas about this little animal.

L’événement La nuit de la chauves-souris Ceyrat a été mis à jour le 2026-05-05 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme