La nuit de la chauves-souris Ceyrat
La nuit de la chauves-souris Ceyrat vendredi 21 août 2026.
Ceyrat
La nuit de la chauves-souris
Ceyrat Ceyrat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:45:00
fin : 2026-08-21 21:30:00
Date(s) :
2026-08-21
À la nuit tombée, partez à la recherche des chauves-souris et déconstruisez les a priori qui pèsent sur ce petit animal.
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Ceyrat Ceyrat 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
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English :
At nightfall, set off in search of bats and deconstruct the preconceived ideas about this little animal.
L’événement La nuit de la chauves-souris Ceyrat a été mis à jour le 2026-05-05 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme