La Nuit de l’Académie 2026 Roubaix

La Nuit de l’Académie 2026

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 19:30:00

fin : 2026-03-18 23:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée. Quatre modèles vivants professionnels prendront la pose dans le magnifique écrin du bassin.

Munissez-vous d’un petit matériel et d’un support adapté à la prise de croquis et d’esquisses (techniques sèches et aquarelle). Vous pouvez également apporter un petit tabouret pliable. Les appareils photographiques et caméras ne seront pas autorisés.

—

Tarif plein 10 €

Tarif réduit 6 € (pour les moins de 26 ans)

Une petite collation vous sera offerte sur place.

Informations et inscriptions en ligne à partir du 20 janv. 2026 à 12h

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et personnes ayant une pratique artistique amateur ou confirmée, cette soirée vous est réservée. Quatre modèles vivants professionnels prendront la pose dans le magnifique écrin du bassin.

Munissez-vous d’un petit matériel et d’un support adapté à la prise de croquis et d’esquisses (techniques sèches et aquarelle). Vous pouvez également apporter un petit tabouret pliable. Les appareils photographiques et caméras ne seront pas autorisés.

—

Tarif plein 10 €

Tarif réduit 6 € (pour les moins de 26 ans)

Une petite collation vous sera offerte sur place.

Informations et inscriptions en ligne à partir du 20 janv. 2026 à 12h .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drawing enthusiasts, art students and people with an amateur or confirmed artistic practice, this evening is reserved for you. Four professional live models will pose in the magnificent setting of the pond.

Bring a small piece of equipment and a support suitable for sketching (dry techniques and watercolor). You can also bring a small folding stool. Cameras are not permitted.

—

Full price: 10 ?

Reduced rate: 6 ? (for under-26s)

A light snack will be served on site.

Information and online registration from Jan. 20, 2026 at 12 p.m

L’événement La Nuit de l’Académie 2026 Roubaix a été mis à jour le 2025-08-21 par Hauts-de-France Tourisme