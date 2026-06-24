La Nuit de l’Aqua Piscine Intercommunale Verteillac vendredi 24 juillet 2026.

Verteillac

La Nuit de l’Aqua

Piscine Intercommunale Le Pontis Sud Est Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

La nuit de l’Aqua arrive à Verteillac !

Préparez-vous pour une soirée sportive, festive et pleine d’énergie à la piscine.

– 20h00 Aqua Work (Renforcement musculaire et cardio pour bien démarrer la soirée)

– 21h00 Aqua Dynamic (Un cours rythmé et dynamique pour se dépenser dans la bonne humeur)

– 22h00 Aqua Combat (Défoulement garanti avec une séance inspirée des sports de combat)

Ambiance estivale, musique, bonne humeur et sport au rendez-vous !

En partenariat avec Club Évasion Détente Santé

Informations et réservations 06 24 55 40 18

Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement ! .

Piscine Intercommunale Le Pontis Sud Est Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 55 40 18

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English : La Nuit de l’Aqua

L’événement La Nuit de l’Aqua Verteillac a été mis à jour le 2026-06-24 par Val de Dronne