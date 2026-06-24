La Nuit de l’Aqua Piscine Intercommunale Verteillac
La Nuit de l’Aqua Piscine Intercommunale Verteillac vendredi 24 juillet 2026.
Verteillac
La Nuit de l’Aqua
Piscine Intercommunale Le Pontis Sud Est Verteillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
La nuit de l’Aqua arrive à Verteillac !
Préparez-vous pour une soirée sportive, festive et pleine d’énergie à la piscine.
– 20h00 Aqua Work (Renforcement musculaire et cardio pour bien démarrer la soirée)
– 21h00 Aqua Dynamic (Un cours rythmé et dynamique pour se dépenser dans la bonne humeur)
– 22h00 Aqua Combat (Défoulement garanti avec une séance inspirée des sports de combat)
Ambiance estivale, musique, bonne humeur et sport au rendez-vous !
En partenariat avec Club Évasion Détente Santé
Informations et réservations 06 24 55 40 18
Les places sont limitées, pensez à réserver rapidement ! .
Piscine Intercommunale Le Pontis Sud Est Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 55 40 18
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English : La Nuit de l’Aqua
L’événement La Nuit de l’Aqua Verteillac a été mis à jour le 2026-06-24 par Val de Dronne
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