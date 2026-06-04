Verteillac

Marché de Producteurs de Pays

Avenue d’Aquitaine Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! .

Avenue d’Aquitaine Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 46 79 03

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English : Marché de Producteurs de Pays

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L’événement Marché de Producteurs de Pays Verteillac a été mis à jour le 2026-06-04 par Groupe CDT 24